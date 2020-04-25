

مسقط 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 115 إصابة جديدة بمرض فيروس

وأكدت الوزارة في بيان لها أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء.

// انتهى //

12:09ت م

0029



مسقط 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 115 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1905 وعدد الوفيات 10.وأكدت الوزارة في بيان لها أن 329 حالة قد تماثلت للشفاء.// انتهى //12:09ت م0029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.