الجارالله للملك سلمان: أسعدتنا بهذا القرار

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 12:13 مساءً - قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله إن ما يقوم به الملك سلمان بن عبد العزيز من قرارات يؤكد أن السعودية ستظل إلى الأمام والتحدث.

وأضاف الجار الله على حسابه في تويتر: “الملك سلمان في هذا الرمضان نقول بارك الله فيك وبمراسيمك الملكية.. لقد أوقفت عقوبة الجلد وهذا والله كان سبة علي بلاد الحرمين نعرف أنك ستظل تفرح شعبك بمراسيم تعطي العالم أن هذه المملكة هي وملكها مملكة رحمة وإخاء وأنها مملكة الحداثة والتقدم”.

وعلق متابعو الجارالله: “أخي أحمد الجار الله، بغض النظر عن مضمون التغريدة، متعجب من الأسلوب والمضمون والكلمات وافتقارها لأبسط أبجديات اللغة”.

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وعلق آخر : “أشك أن الذي يغرد الأخ أحمد الجار الله وأن هذا أسلوبه لأنه يعلم أن لكل مقام مقال وهو ليس ابن الأمس أو اليوم في مجاله بل عشرات السنين يستطيع أن يقول مثلا “ياخادم الحرمين الشريفين” أطال الله عمرك كذا وكذا أما بدون ال التعريف الموضوع ما أدري كيف صاير الأسلوب غريب”.

يذكر أن بعض الأنباء أفادت بأن السلطات ألغت عقوبة الجلد وفقا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل الإعلام. .

وأوضحت الوثيقة أن المحكمة العليا في السعودية قررت إلغاء العقوبة على أن تستبدلها بعقوبتي السجن أو الغرامة.

وبحسب الوثيقة فإن القرار جاء استكمالا للإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.