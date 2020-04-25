محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: ليرتفع الإجمالي إلى 1905 حالات أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات. وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.عُمان فيروس كورونا الجديد 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 12:48 PM Advertisements وزارة الصحة: ليرتفع الإجمالي إلى 1905 حالات سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات. وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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