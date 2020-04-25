محمد بن مسعود - الدمام - 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 12:37 PM "الأرصاد": حالة الرياح النشطة تشمل محافظاتها كافة تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة. الكلمات المفتاحية ، تبوك.. تنبيه لحالة أتربة وتدنٍ في الرؤية حتى 11 مساءً ،

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