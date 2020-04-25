، فشل أهم علاج متوقّع لـ"كورونا".. "الصحة العالمية" تتدارك الخطأ وتحذف الوثائق! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسودة نُشرت في وقت مبكر وتخضع للمراجعة والشركة المصنّعة خيّبت أمل مستثمريها

"فشل أهمّ دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا"؛ بعد أن أظهر في بداية تجربته السريرية نتائج مذهلة وواعدة؛ ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة جلعاد الأمريكية المصنعة للدواء في الأسبوع الماضي بشكل كبير.

وقالت تقارير أمريكية: إن منظمة الصحة العالمية نشرت عن طريق الخطأ وثائق عن تجارب سريرية مبشّرة تقوم بها الشركة الأمريكية في شيكاغو قبل أن تعود لحذفها بعد ذلك من موقعها الرسمي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مسودة الوثائق تخضع للمراجعة، ونشرت في وقت مبكر عن طريق الخطأ على موقعها الإلكتروني، فيما حذرت شركة جلعاد من المنشور، وأكدت أنه تضمّن توصيفات غير ملائمة للدراسة، مشيرة إلى أن التجارب التي تقوم بها لا تزال غير كافية وغير حاسمة لكنها مستمرة في التجارب السريرية على أمل التوصل إلى علاج فعال.

وانخفضت أسهم الشركة خلال اليومين الماضيين بنسبة 4.3% بعدما خاب أمل المستثمرين، ويتوقع أن تنخفض أسهم الشركة خلال الأسبوع الجاري إلى أقل من 77 دولارًا بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 84 دولارًا، على أمل اكتشاف الدواء؛ وهو ما يرفع قيمة الشركة إلى 100 مليار دولار.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد