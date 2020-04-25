شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 23 محلاً تجارياً بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
نفذت أمانة منطقة الباحة أمس, 389 جولة رقابية وتفتيشية, وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.
وأوضحت أمانة الباحة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير مخالفات لـ 23 محلاً تجارياً، تضمنت فرض غرامات مالية، وإنذارات باتخاذ إجراءات أكثر في حق المخالفين متى استمروا بالتقصير.
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