أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1905.



وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إن 329 حالات تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى 10 حالات وفاة جراء الفيروس.



وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.



