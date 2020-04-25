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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية، وربما #نجران وشرق #عسير.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم السبت أن تكون الرياح غربية نشطة مثيرة للغبار على أجزاءٍ من القطاع الغربي والشمالي والأوسط.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، الشرقية)، فيما تهطل أمطارٌ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، جازان).أستاذ المناخ عبدالله المسند
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 11:31 AM
قال: رياح نشطة مُثيرة للغبار بالقطاع الغربي والشمالي والأوسط
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم السبت، الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك، أن تتشكّل السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية، وربما #نجران وشرق #عسير.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم السبت أن تكون الرياح غربية نشطة مثيرة للغبار على أجزاءٍ من القطاع الغربي والشمالي والأوسط.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، الشرقية)، فيما تهطل أمطارٌ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، جازان).
، المسند عن أجواء ثاني أيام رمضان: أمطار متوقعة وسُحب تتشكّل ،
المصدر : الخليج 365
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