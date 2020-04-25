شاهد.. ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور في بيشة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت بلدية محافظة بيشة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة وصحة بيشة، اليوم السبت، من ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور. تمكنت بلدية محافظة بيشة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة وصحة بيشة، اليوم السبت، من ضبط مستودع يفتقد لاشتراطات النظافة لتخزين التمور. وضبطت البلدية المستودع المخالف في حي الخالدية؛ حيث تديره عمالة وافدة مخالفة؛ فيما تم ضبط المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة المخالفة.

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