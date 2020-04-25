شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» يوضح مدى مشروعية صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر البث المباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلمار والمستشار بالديوان الملكي عدم صحة صلاة التراويح خلف أئمة الحرمين عبر متابعة البث المباشر بالتلفاز وأنها لا تعد بأي حال صلاة جماعة .
وأوضح "المطلق " في برنامج "فتاوى رمضان" على القناة السعودية أن هذا التصرف لا يصح لطول المسافة بين المصلي والإمام ، مشيراً إلى أن اجر صلاة الجماعة يتحصل للمسلم الذي كان معتاداً عليها لأنه ممنوع منها الآن لمصلحته .
وأضاف أن امتناعنا عن الصلاة بالمساجد في هذه الفترة عملاً بقوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ، وقوله عز وجل " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان كان بكم رحيماً ، كما قال عليه الصلاة والسلام " فرً من المجزوم كما تفرً من الأسد " .
كما أكد أن أجر الجماعة الذي ينشده المسلم متحصل بالبيوت ، لقوله صلى الله عليه وسلم " (إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلا كتب الله لهم من الأجر مثلكم؛ حبسهم العذر) .
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