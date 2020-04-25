شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يكشف توقيت عودة النشاط الإقتصادي والسياحي للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع وزير السياحة " أحمد الخطيب " تراجع عائدات القطاع السياحي في المملكة لعام 2020 بنسبة تتراوح بين 35 % إلى 45 % بسبب الوباء ، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتوقف على مدى سرعة العودة للحياة الطبيعية وعودة السياحة .

وقال " الخطيب " أن المملكة تضع في أولوياتها عودة الحياة الإقتصادة بكل كامل وفتح السياحة مجدداً إلا أن مرهون بالسيطرة على الوباء ،وبالفعل تقترب المملكة من ذلك .

وحول موسم الحج ، قال " الخطيب " أن وزارة الحج والعمرة تجري مناقشات مع جميع الدول الإسلامية لإتخاذ القرار المناسب مع وضع سلامة الحجاج كأولوية .