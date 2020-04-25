12 وسيلة للتقويم النهائي لطلاب وطالبات جامعات المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم عن 12 وسيلة متاحة لطلاب وطالبات الجامعات للتقويم النهائي بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص . كشفت وزارة التعليم عن 12 وسيلة متاحة لطلاب وطالبات الجامعات للتقويم النهائي بما يناسب ظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص . وأوضحت الوزارة تلك الوسائل التي تضمن العدالة للجميع ، وهي كالتالي : 1-التقييم أثناء سير العملية التعليمية عن بُعد . 2-الإختبارات النهائية عبر بلاك بورد ، أو غيرها من برامج وتطبيقات الإختبارات . 3-الإختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي ، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعداستئناف الدراسة مع رصد تقرير غير مكتمل . 4- الإختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة . 5- اختبار الكتاب المفتوح . Advertisements 6- الإختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية . 7- العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الإفتراضية . 8- التكليفات والواجبات المنزلية والأشطة . 9- منتديات النقاش . 10 –ملف الإنجاز الإلكتروني . 11- المشاريع العلمية والبحثية . 12 – الإمتحان بالمنزل .

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