إغلاق 86 منشأة بمكة خالفت اشتراطات الأنشطة المستثناة وإجراءات مكافحة كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد- 19..
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في البلديات الفرعية، أمس الجمعة، 86 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.
وجاء ذلك، في تغريدة لأمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت خلالها أن إغلاق المنشآت المخالفة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).
وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي، استمرار المراقبه في الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة؛ للحد من مخالفات المحلات؛ حيث تم في أول أيام الشهر الفضيل إغلاق 5 مراكز تسوق و17 مطعمًا و44 محلًا للمأكولات الشعبية، إضافة إلى غيرها من المحلات المخالفة كمحلات الحلويات ومحلات الخياطة الرجالية والمفروشات ومحلات الجولات.
وشدد في الوقت ذاته، على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.
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