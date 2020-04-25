السعودية اليوم / بدء سريان بقاء السكان فى منازلهم بالعاصمة اليابانية لمدة أسبوعين



طوكيو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

بدأ اليوم السبت قرار إدارة العاصمة اليابانية طوكيو ببقاء السكان في منازلهم حتى 6 مايو للمساعدة في منع تفشي فيروس

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أن سلطات طوكيو حددت فترة الاثني عشر يوما، حيث تضم عطلات الربيع المعروفة في اليابان باسم "الأسبوع الذهبي" بوصفها "أسبوع البقاء في المنزل".

ودعا المسؤلون السكان لعدم الخروج لشراء الاحتياجات اليومية، إلا مرة كل ثلاثة أيام لمنع حدوث زحام.

// انتهى //

09:38ت م

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طوكيو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسبدأ اليوم السبت قرار إدارة العاصمة اليابانية طوكيو ببقاء السكان في منازلهم حتى 6 مايو للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم أن سلطات طوكيو حددت فترة الاثني عشر يوما، حيث تضم عطلات الربيع المعروفة في اليابان باسم "الأسبوع الذهبي" بوصفها "أسبوع البقاء في المنزل".ودعا المسؤلون السكان لعدم الخروج لشراء الاحتياجات اليومية، إلا مرة كل ثلاثة أيام لمنع حدوث زحام.// انتهى //09:38ت م0014

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