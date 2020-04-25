السعودية اليوم / ليبيا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس

ولفت المركز في بيان اليوم السبت ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الجمعة، 82 عينة، منها حالة إصابة واحدة بينما باقي العينات سلبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 61 حالة، وحالتي وفاة.

// انتهى //

09:33ت م

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طرابلس 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولفت المركز في بيان اليوم السبت ، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الجمعة، 82 عينة، منها حالة إصابة واحدة بينما باقي العينات سلبية.وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 61 حالة، وحالتي وفاة.// انتهى //09:33ت م0013

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