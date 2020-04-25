السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي



سول 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها أن حصيلة الاصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 10 آلاف و 718 شخصا.

واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة بعد أن أفادت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها عدم تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي.

// انتهى //

09:24ت م

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سول 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لليوم الثاني على التوالي.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها أن حصيلة الاصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 10 آلاف و 718 شخصا.واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة بعد أن أفادت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها عدم تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي.// انتهى //09:24ت م0012

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