شكرا لقرائتكم خبر عن صدور النسخة المحدَّثة من تطبيق «مصحف المدينة النبوية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن صدور النسخة المحدَّثة من تطبيق "مصحف المدينة النبوية"، التي فيها العديد من الخصائص والتطويرات.

وأوضح المجمع عبر "تويتر"، أن ذلك بدعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظهما الله، وتوجيه ومتابعة من الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.