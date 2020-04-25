رعب "رامز مجنون رسمي" يبكي غادة عادل.. حطمت الديكور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت الممثلة المصرية غادة عادل في نوبة من البكاء بعد المواقف التي تعرَّضت لها في أولى حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "MBC مصر".

ويظهر رامز جلال لضحاياه بشخصيته الحقيقية لكن بعد أن يُقيّد الضيف في كرسي متحرك يطيح بهم في الهواء عدة مرات.

واستعطفت غادة عادل، رامز جلال أكثر من مرة حتى يفك قيودها لكنه رد عليها قائلاً: "لو حصلك حاجة الـ5 عيال (أبناؤها) في رقبتي.. عايز أشوف دمعة واحدة يا مفترية".





Advertisements

وعقب فك قيودها حطمت غادة عادل بعض الديكورات وركلت رامز بقدمها وألقت عليه أداة حادة، كما توعدته بالندم على فعله بها، ورغم ذلك لم يتوقف جلال ودفع بها إلى حفرة مغطاة مملوءة بالمياه.

جلال حاول الاعتذار لغادة وتهدئتها لكنها كانت عصبية للغاية، ولم تستطع التحكم في انفعالاتها، خصوصاً بعد ما عاشته من صدمة ورعب في البرنامج.

وتصدر رامز جلال قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد لحظات من عرض الحلقة الأولى من برنامجه.



