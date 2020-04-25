شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات لليوم الثاني.. 10 إصابات بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها أن حصيلة الاصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 10 آلاف و 718 شخصا.
واستقرت حصيلة الوفيات عند 240 حالة وفاة بعد أن أفادت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها عدم تسجيل وفيات لليوم الثاني على التوالي
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