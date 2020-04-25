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المملكة تنضم لبيان التضامن العالمي مع نيويورك في كفاحها ضد كورونا

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انضم وفد المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك في إطار التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المدينة في كفاحها ضد هذه الجائحة، معبرين عن السلام والتقدير والعرفان للمدينة التي تحتضن مقر الأمم المتحدة.

وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية ، والشرطة ، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.

ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود، حيث تفشت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلفة قرابة الـ ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك لوحدها، في حين تخطت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح مايزيد عن ٢٠ ألف شخص.

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