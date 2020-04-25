شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنضم لبيان التضامن العالمي مع نيويورك في كفاحها ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وعبر البيان الذي انضمت له ١٥٦ دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وأعد بمبادرة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تقدير الدول العميق وامتنانها للأبطال الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم لإنقاذ أرواح آلاف المصابين، بكل شجاعة وإقدام، في مجال الرعاية الصحية ، والشرطة ، ورجال الإطفاء، وغيرهم، مؤكدين على ثقتهم بأن مدينة نيويورك ستتجاوز بإذن الله هذه المحنة، وستتغلب على الأزمة، وسينتصر سكانها على هذا التحدي.
ويأتي بيان التضامن في الوقت الذي تواجه فيه مدينة نيويورك واحدة من أكبر التحديات منذ عقود، حيث تفشت فيها جائحة كوفيد ١٩ بشكل كبير للغاية مخلفة قرابة الـ ١٤٠ ألف مصاب حتى اليوم في مدينة نيويورك لوحدها، في حين تخطت الإصابات في الولاية ككل حاجز الـ ٢٧٧ ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح مايزيد عن ٢٠ ألف شخص.
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