شكرا لمتابعة خبر عن تجربة مواطنة مع طلب الطعام من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مواطنة من التعامل مع المطاعم في الفترة الحالية، تجنبا لانتقال العدوى بفيروس كورونا

وروت المواطنة موقفًا، تسبب في خوفها من طلب الطعام من الخارج، قائلة: " مسجلة رقم عامل توصيل، وبالصدفة شفت الستوري حقه بالواتس " .

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وتابعت: " ورب البيت أنه مصور مع مجموعة عمالة وبعضهم لابسين لبس المطعم، وهم بمكان واحد وعلى سفرة واحدة وعددهم فوق العشرة، وأقنعوني أنو مافي أحد منهم مخالط شخص مصاب،وفوق ذا يرجعون يشتغلون بالمطعم وعادي الوضع " .

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن أبرز المهن التي تسهم في سرعة انتشار عدوى الفيروس، من ضمنها مندوب التوصيل، لعدم اتباعه إجراءات السلامة الوقائية الصحيحة.