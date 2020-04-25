شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " أبليس " يعلق على اتهامه بالإساءة للذات الإلهية ويظهر بدون مكياج لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر المواطن أبو قاسم والملقب بـ " إبليس " بسبب هيئته وتصرفاته الغريبة، في مقطع فيديو جديد، للتعليق على اتهامه بالإساءة للذات الإلهية.

وظهر " أبليس " في المقطع بدون المكياج الذي اعتاد الظهور فيه سابقا، مدافعا عن نفسه من اتهامات سابقة طالته بالمساس والإساءة إلى المعتقدات الدينية.

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وطالب متابعيه بعدم الحكم عليه، وترك عقيدته الدينية بينه وبين الله، مشيرًا إلى أنه حديث العهد بالخروج من السجن، وسيعاود التواصل مع متابعيه في مقاطع فيديو لاحقة في الفترة المقبلة.