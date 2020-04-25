شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " أبليس " يعلق على اتهامه بالإساءة للذات الإلهية ويظهر بدون مكياج لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهر المواطن أبو قاسم والملقب بـ " إبليس " بسبب هيئته وتصرفاته الغريبة، في مقطع فيديو جديد، للتعليق على اتهامه بالإساءة للذات الإلهية.
وظهر " أبليس " في المقطع بدون المكياج الذي اعتاد الظهور فيه سابقا، مدافعا عن نفسه من اتهامات سابقة طالته بالمساس والإساءة إلى المعتقدات الدينية.
وطالب متابعيه بعدم الحكم عليه، وترك عقيدته الدينية بينه وبين الله، مشيرًا إلى أنه حديث العهد بالخروج من السجن، وسيعاود التواصل مع متابعيه في مقاطع فيديو لاحقة في الفترة المقبلة.
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