شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكلباني: " لو عاد بي الزمن ما تراجعت عن رأيي في عدم تحريم الغناء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الإعلامي عبدالله المديفر، للشيخ عادل الكلباني سؤالا، بخصوص فتواه الشهيرة بعدم تحريم الغناء.
وقال المديفر للكلباني خلال برنامج " الليوان " : " في ذهنية الناس أنت لست آهلا للفتوى، ولا يقبل منه فتوى، وأصبحت معروفا بهذا الذي حلل الغناء " .
ورد الكلباني قائلا: " أنا ما أريد أن يقبل مني فتوى، يعني اللي يقول أن الغناء حرام يُفتي، وإن قلت ليس حرام بتصير مو فتوى! " .
وأكد الكلباني على عدم تغيير رأيه، قائلا: " لو رجع بي الزمن ما تراجعت عن رأيي في عدم تحريم الغناء " .
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