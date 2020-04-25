شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكلباني: " لو عاد بي الزمن ما تراجعت عن رأيي في عدم تحريم الغناء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الإعلامي عبدالله المديفر، للشيخ عادل الكلباني سؤالا، بخصوص فتواه الشهيرة بعدم تحريم الغناء.

وقال المديفر للكلباني خلال برنامج " الليوان " : " في ذهنية الناس أنت لست آهلا للفتوى، ولا يقبل منه فتوى، وأصبحت معروفا بهذا الذي حلل الغناء " .

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ورد الكلباني قائلا: " أنا ما أريد أن يقبل مني فتوى، يعني اللي يقول أن الغناء حرام يُفتي، وإن قلت ليس حرام بتصير مو فتوى! " .

وأكد الكلباني على عدم تغيير رأيه، قائلا: " لو رجع بي الزمن ما تراجعت عن رأيي في عدم تحريم الغناء " .

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