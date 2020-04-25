شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني في انهيار متواصل أمام العملات الأجنبية .. إليكم آخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 24 ابريل 2020 وكانت الاسعار كالتالي: أسعار الشراء ⁦الريال السعودي : 176.8



⁦ الدولار الأمريكي : 672 ⁦الدرهم الإماراتي : 180.5 Advertisements ⁦الريال العماني. : 1730 أسعار البيع ⁦الريال السعودي : 177.2 ⁦ الدولار الأمريكي : 674.5 ⁦الدرهم الإماراتي : 181.5 ⁦الريال العماني : 1740.

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