شاهد .. فيديو طريف بين الشيخ علي الطنطاوي والمخرج الذي يطالبه بتعديل شماغه

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وثق مقطع فيديو واقعة طريفة حدثت بين الشيخ علي الطنطاوي ومخرج الحلقة التى كان يقدمها.

وظهر الشيخ في بداية الفيديو وهو يحاول أكثر من مرة تعديل شماغه، وظل للحظات يقوم بين الحين والآخر بنفس الفعل.

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وفي النهاية ضحك الشيخ، وقال أنه كلما صلح وضعية شماغه، يتحرك رغما عنه، كاشفا عن أن المخرج طلب منه أكثر من مرة أن يعدل الشماغ.

وطلب الشيخ من متابعيه أن يدافعوا عنه باعتباره لا دخل له فيما يحدث، ثم إكمل الشيخ حديثه عن موضوع حلقته.



