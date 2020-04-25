“التنمية الاجتماعية” توجّه بمنع تصوير تسليم مساعداتها للمُستفيدين حفاظاً على خصوصياتهم

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توجيهاً بعدم تصوير المُستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات.

وشددت وزارة الموارد البشرية وفقا لـ”سبق”، على عدم تصوير المُستفيدين ونشر ذلك في وسائل الإعلام أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات، وذلك في إطار الحفاظ على خصوصياتهم.

ونوهت إلى أن ذلك يشمل أيضاً المسوقين من الأفراد أو المؤسسات ممن يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة، كما استثنت فقط من ذلك تصوير المنتجات والمواد التموينية المُقدمة لهم فقط.

