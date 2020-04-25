︎ :
.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توجيهاً بعدم تصوير المُستفيدين من خدماتها أثناء تسليمهم الدعم والإعانات.
وشددت وزارة الموارد البشرية وفقا لـ”سبق”، على عدم تصوير المُستفيدين ونشر ذلك في وسائل الإعلام أو في التصاميم الإعلانية للبرامج، أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات أو المؤسسات، وذلك في إطار الحفاظ على خصوصياتهم.
ونوهت إلى أن ذلك يشمل أيضاً المسوقين من الأفراد أو المؤسسات ممن يتم الاتفاق معهم لإعلان أنشطة ومنتجات الجمعية أو المؤسسة، كما استثنت فقط من ذلك تصوير المنتجات والمواد التموينية المُقدمة لهم فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر “التنمية الاجتماعية” توجّه بمنع تصوير تسليم مساعداتها للمُستفيدين حفاظاً على خصوصياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.