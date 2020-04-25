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روى مصوّر مقطع الفيديو الذي أظهر أداء مجموعة من المُصلین لصلاة الجمعة بأحد الطرق المؤدية للحرم المكي، تفاصيل جديدة حول الواقعة، وكيف تصرفت الجهات الأمنية حيالها.
وقال المصور أنس الحارثي، إن الفيديو الذي صوره كان بمنطقة الجياد ويوجد أعداد أخرى من المصلين لم يظهروا في المقطع، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تواصلت معه وسارعت بتأمين الموقع بعد التزود بكل المعلومات والصور.
ونوه الحارثي خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه رصد حدوث مثل تلك الواقعة في عدد من أماكن وحواري مكة خلال الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تصرّف الأمن حيال فيديو “أداء الصلاة بمكة”.. ومصوره: يحدث كثيراً بالحواري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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