شقيق “الفغم” يروي إصرار شقيقه على استكمال التدريب رغم إصابته بكسر في قدمه (فيديو)

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روى شقيق الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم موقفا عن إصرار الفقيد على تنفيذ التدريبات رغم إصابته بكسر في القدم أثناء مشاركته في دورة تدريبية عسكرية.

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وقال عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم، خلال برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “إم بي سي”، إن أخاه الفقيد كان في تدريب للقفز من الأبراج، على أن ينزل كل ضابط على 3 قفزات من البرج البالغ طوله 60 مترا.

وأضاف أنه لحماس الفقيد وحبه لإتقان العمل، أصر على أن يقفز من البرج في قفزتين، وعندما قفز أول قفزة 30 مترا سمع صوتا في قدمه اليسرى وأكمل الـ 30 مترا الأخرى، ليكتشف أن رجله انتفخت مكان صدور الصوت.

وأوضح أنه ذهب إلى المستشفى الميداني التابع للصاعقة، وكشفت الفحوصات أن هناك كسرا في مشط القدم اليسرى ، فأصر على أن يكمل الدورة رغم الكسر ومع رفض الأطباء استمراره بالتدريب، قال: “أنا والله لن أخرج إلا إذا شالوني شيل”.