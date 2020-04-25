︎ :
.
أكدت عائلة المرأة المعروفة بخاطفة الدمام ثقتها في الجهات القضائية بكافة مستوياتها، وحرصها على أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة المتورطين كافة في هذه القضية.
وأوضحت أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية، بمحاسبة المحرضين الذين وجهوا تهديدات واتهامات باطلة لهم، كما تعرضوا للإساءة والتنمر من قبل آخرين، خاصة بعد إعلان نتائج التحقيقات، ما انعكس عليهم سلباً نفسياً ومعنوياً.
وأضافت وفقاً لـ “سبق”، أنها التزمت الصمت في الفترة الماضية احتراماً للقانون، وأن القضية لا زالت تحت التحقيق، وبعد صدور النتائج فإن لها الحق في مقاضاة كل من أساء إليها، للحصول على حقهم الشرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة المرأة المعروفة بخاطفة الدمام تُؤكد ثقتها بالقضاء وتشكو تعرضها للتنمر والإساءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.