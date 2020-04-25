شاهد كيف قضى المرابطون أول أيام شهر رمضان المبارك وهم على الثغور في الحد الجنوبي

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أظهرت صور وفيديو نشرتها وزارة الحرس الوطني، جانباً من حياة الجنود المرابطين وهم على الثغور في الحد الجنوبي في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الصور والفيديو، الجنود وهم في حالة الدفاع عن أرض الوطن يقضون حياتهم على قمم الجبال ومرتفعات الحد الجنوبي بين الحراسة ومراقبة تحركات العدو والصلاة وتلاوة القرآن، فيما ظهرت مجموعة منهم يفطرون بعد أذان المغرب، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.