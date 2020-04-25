︎ :
.
أظهرت صور وفيديو نشرتها وزارة الحرس الوطني، جانباً من حياة الجنود المرابطين وهم على الثغور في الحد الجنوبي في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وبينت الصور والفيديو، الجنود وهم في حالة الدفاع عن أرض الوطن يقضون حياتهم على قمم الجبال ومرتفعات الحد الجنوبي بين الحراسة ومراقبة تحركات العدو والصلاة وتلاوة القرآن، فيما ظهرت مجموعة منهم يفطرون بعد أذان المغرب، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف قضى المرابطون أول أيام شهر رمضان المبارك وهم على الثغور في الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.