أبرزها الامتحان بالمنزل.. “التعليم” تُحدد 12 وسيلة للتقويم النهائي لطلبة الجامعات

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حددت وزارة التعليم 12 وسيلة أمام الجامعات لإجراء التقويم النهائي للطلاب والطالبات، بما يناسب الظروف العملية التعليمية عن بُعد لكل مرحلة وتخصص.
وتضمنت الوسائل تقييم الطلاب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد، والاختبارات النهائية عبر بلاك بورد أو غيرها من برامج وتطبيقات الاختبارات، والاختبارات الإلكترونية والنهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي مع تأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة ورصد تقدير غير مكتمل.
وشملت الوسائل، الامتحان بالمنزل والاختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة، واختبار الكتاب المفتوح، والاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعليم الإلكترونية.
وجاء في الوسائل أيضاً، التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، ومنتديات النقاش، وملف الإنجاز الإلكتروني، والمشاريع العلمية البحثية، إضافة إلى العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.
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