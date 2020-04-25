السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يتفقد نقطة الفرز الصحي بمركز الثويلة



ظهران الجنوب 01رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

تفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم نقطة الفرز الصحي ونقاط القطاعات الأمنية بمركز الثويلة جنوب المدينة وشاركهم مائدة إفطارهم الرمضاني في الميدان وهم يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة خلال ساعات منع التجول , في إطار المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب سعيد الوادعي أن اللجنة قامت بتجهيز مائدة الإفطار لدعم أبطال الصحة والأمن في نقطة الفرز الصحي بمركز الثويلة والنقاط الأمنية استجابة لمبادرة "نشاما عسير" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لدعم أبطال الصحة والأمن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

02:41ت م

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ظهران الجنوب 01رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم نقطة الفرز الصحي ونقاط القطاعات الأمنية بمركز الثويلة جنوب المدينة وشاركهم مائدة إفطارهم الرمضاني في الميدان وهم يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة خلال ساعات منع التجول , في إطار المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب سعيد الوادعي أن اللجنة قامت بتجهيز مائدة الإفطار لدعم أبطال الصحة والأمن في نقطة الفرز الصحي بمركز الثويلة والنقاط الأمنية استجابة لمبادرة "نشاما عسير" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لدعم أبطال الصحة والأمن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //02:41ت م0223

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