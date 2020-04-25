محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204 سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.العراق فيروس كورونا الجديد العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-25 سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات. 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 Advertisements 12:36 AM اخر تعديل 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 04:12 AM "الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204 "الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204 سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات. ، العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.