شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة إفطار رجال الأمن أثناء القيام بعملهم في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثقت مجموعة من الصور، التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان، لتنفيذ أوامر منع التجول. وثقت مجموعة من الصور، التواجد الأمني لرجال الأمن بمنطقة جازان، لتنفيذ أوامر منع التجول. وظهر رجال المرور، وهم يتناولون الإفطار في الوقت الذي يقومون فيه بتأدية مهام عملهم. يذكر أنه تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحاً. Advertisements شاهد أيضًا:

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