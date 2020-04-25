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كسر حظر التجول في إمارة مكة المكرمة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مجموعة من العمالة الوافدة في مكة المكرمة على كسر قرار حظر التجول في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، وفاجئوا الشرطة بجانب المسجد الحرام.

 

ووثق مقطع فيديو تدوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أداء مصلين من جنسيات مختلفة لصلاة الجمعة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي.

 

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وأوضح معلقون على الفيديو أن المصلين هم بعض العمالة التي تسكن في أماكن عملهم بالقرب من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي.
 
يشار إلى أن الصلاة في الحرم المكي تقتصر على منسوبي رئاسة شؤون الحرم المكي وكل القطاعات العاملة فيه، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الجمعة، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة 15102، بينها 12926 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

 

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