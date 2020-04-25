شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية موفقة" وقوية للإعلامي محمد الربع في برنامج ”رئيس الفصل” (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تألق كالعادة الاعلامي اليمني محمد الربع في أولى حلقات برنامجه الجديد رئيس الفصل وهو برنامج ينوب عن برنامجه السابق عاكس خط .
وسلط بشكل ساخر في اولى حلقات البرنامج اليوم على معاناة الشعب اليمني تحت سلطة ثلاث حكام لليمن , وعشرات الاحزاب والتدخلات الدولية .
وناقش الربع في البرنامج ما يعانيه الشعب اليمني من ظلم تلك السلطات المتعددة بالاضافة الى الحديث عن الاحزاب اليمنية والى نبذة مختصرة وساخرة عن تاريخ اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر المجيدة وحتى اليوم وما صاحب ذلك من احداث مؤسفة.
واختتم الربع حلقته بسؤال طرح على احد الحكماء يسأل عن رأيه في الوضع اليمني قائلا انا نعم حكيم لكن مش لهذا القدر .. فحتى الحكماء عجزوا عن فهم ما يحدث في اليمن .
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