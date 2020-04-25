شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قائمة الدول التي تصوم رمضان ابتداءً من يوم غد السبت (بينها دولة عربية ودولة خليجية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن السودان ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، السبت أول أيام شهر رمضان، لتعذر رؤية الهلال الخميس.

وفي إيران، أعلن عضو لجنة الاستهلال، علي رضا موحد نجاد، أن اليوم الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران، وفق ما نقلت عنه وكالة إرنا.

وتستقبل الدول العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك لهذا العام في ظل ظروف استثنائية لم يشهدوا مثيلا لها، بسبب ما فرضه فيروس كورونا المستجد من تباعد اجتماعي ومنع التواصل المباشر وسط استمرار إجراءات الحظر بشكل جزئي ومنع التجمعات.

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يشار إلى أن اليمن والعديد من الدول منها “السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، فلسطين، مصر، الصومال، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، تونس، المغرب، لبنان، الجزائر ” أعلنت اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتكرر الجدل كل عام، حول أول أيام الصوم وأول أيام العيد، وكل عام لا تصوم الدول أو الطوائف في دولة واحدة، ولا تفطر في يوم موحد.