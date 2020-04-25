شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن اليمن بعد إعلان محافظ حضرموت شفاء الحالة المصابة في الشحر (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجمعة، التحديث اليومي لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدان من بينها اليمن، طبقا للبيانات الواردة من وزارة الصحة.

ويظهر التحديث اليومي للمنظمة العالمية حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في اليمن.

ويأتي ذلك رغم إعلان السلطات المحلية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) عن تماثل المصاب الوحيد بفيروس كورونا باليمن للشفاء.

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وقال محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني أمس الخميس في لقاء مع قناة العربية الحدث إن نتيجة آخر فحص خضع له المصاب بكورونا ليلة الأربعاء كانت سلبية عقب تماثله للشفاء.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا قد كشفت في الـ 10 من ابريل الجاري عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطن ستيني يعمل في ميناء مدينة الشحر في محافظة حضرموت شرقي اليمن.