شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمرضى السكري: نصائح وإرشادات أغلى من الذهب لصيام آمن ومطمئن في رمضان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يهل شهر رمضان الكريم ويصاحبه بعض العادات الغذائية التي قد تعرض مرضى السكري للإعياء والتعب، وهناك وقفات صحية ووصايا طبية على مرضى السكري الالتزام بها، لتكون أيام الشهر الفضيل مليئة بالصحة، تقدمها "العين الإخبارية" في هذا التقرير.
ويجوز الصوم لمريض السكري الذي يعتمد على نظام غذائي وعلاجات آمنة، ولا يُسمح للمرضى الذين يتناولون علاج الأنسولين أكثر من مرة بالصوم نهائياً، كذلك على مرضى السكري الاعتماد على الأكل الصحي مثل الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الحلويات.
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