هوشة أول يوم في رمضان في مدينة جدة

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة في أول أيام شهر رمضان، وذلك في مدينة جدة.

وأظهر المقطع تجمع عدة أشخاص أمام محل تجاري، بينما يعتدي أحدهم مرتدياً جلباباً أبيضاً على آخر – يبدو أنه عاملاً -، وتشاركه سيدة منتقبة الضرب.

وحاول عشرات الأشخاص من المتواجدين في موقع المشاجرة التدخل لمنع الاعتداءات وصرف أطراف المشاجرة الذين بدوا غاضبين خلال المقطع.





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