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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بحلول رمضان من رئيسي فلسطين وتونس

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خلال اتصالين هاتفيين..

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا- مساء أمس الجمعة- من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني على ما عبر عنه من تهنئة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيام وقيام الشهر الفضيل.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين الرئيس التونسي التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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