بالصور.. إحباط محاولات تسلل 8721 شخصًا إلى الحد الجنوبي

خلال شهر شعبان المنصرم..
نجح حرس الحدود السعودي، في إحباط محاولات تسلل 8721 شخصًا، وأفشل عمليات تهريب ما مجموعه 1076 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير، خلال شهر شعبان.
كما منع حرس الحدود السعودي محاولات تهريب 1377 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير.
وقبض رجال حرس الحدود على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ويبلغ عددهم 101 شخص، وتم اتخاذ اللازم بحقهم وفقًا للأنظمة المختصة.
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