بالصور.. ضبط 32 طن بقوليات منتهية الصلاحية في جدة

استدعاء صاحب المنشأة لاتخاذ الإجراءات بحقه..

تمكَّنت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية؛ بالتعاون مع أمانة جدة، من ضبط أكثر من 32 طنًا من البقوليات منتهية الصلاحية، التي تم تخزينها في أحد المستودعات بالمحافظة. وقامت الفرق الرقابية بحجز الكمية واستدعاء صاحب المنشأة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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