بالفيديو.. رسالة آل الشيخ إلى أبطال الحد الجنوبي: قلوبنا معكم

استذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البطولات التي يقدمها أبطالنا في الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والمقدسات الإسلامية، مع إطلالة شهر رمضان المبارك؛ بتقديم كلمات شكر ودعاء وجهها لهم؛ تعبيرًا عن حبهم لما يقدمون من عطاءات عظيمة وتضحيات جسيمة للدفاع عن الدين والوطن.

جاء ذلك، عبر مقطع فيديو بثته معرفات وزارة الشؤون الإسلامية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قال الوزير: أبعث رسالتي من القلب إلى جميع العسكريين في القوات المسلحة، خاصة المرابطين في الحد الجنوب.. أهنئكم على هذا العمل الكبير، الذي تقدمون لدينكم ووطنكم وقيادتكم.

وأضاف: أسال الله أن يحفظهم وأن يبارك لنا فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جبارة ومن جهاد عظيم، يريدون به المحافظة على بلد التوحيد، والمحافظة على محارم المسلمين، والمحافظة على الأرض الطاهرة المقدسة من رجز الأشرار، ومن الحوثيين والصفويين والعجم، الذين يحاولون النيل من هذا الوطن العظيم.

ورفع الوزير آل الشيخ، الشكر والثناء للجنود المرابطين بالحد الجنوبي قائلًا: أتمنى لكم إن شاء الله الفوز والنصر المؤزر، وكونوا على يقين بأن جميع أبناء الوطن يلهجون لكم بالدعاء في صلواتهم، وقلوبنا معكم ونسأل الله أن يمدكم بالقوة والصحة والعافية، والشكر الجزيل لكم على ما تقدمون به من خدمة عظيمة لدينكم وقيادتكم ووطنكم وأبناء وطنكم.