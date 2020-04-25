السعودية اليوم / الغابون تسجل حالة وفاة ثانية بسبب فيروس كورونا و 167 حالة إصابة جديدة مؤكدة



ليبرفيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغابونية اليوم وفاة طبيب متأثراً بإصابته بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطبيب توفي في وحدة العناية المركزة التي ظل فيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة في الإطار إلى تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 24 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء في شهر مارس الماضي .

// انتهى //

04:05ت م

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ليبرفيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغابونية اليوم وفاة طبيب متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان أن الطبيب توفي في وحدة العناية المركزة التي ظل فيها لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة في الإطار إلى تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 24 حالة شفاء منذ ظهور هذا الوباء في شهر مارس الماضي .// انتهى //04:05ت م0231

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