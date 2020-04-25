السعودية اليوم / الكونغو تسجل 14 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا و 8 حالات شفاء



برازافيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 14 حالة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و 6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

02:58ت م

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برازافيل 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 14 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 8 حالات شفاء جديدة.وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و 6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //02:58ت م0227

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