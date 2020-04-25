السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق 86 منشأة مخالفة



مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ٨٦ منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس

وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي, استمرار المراقبة على المنشآت, حيث أُغلق ٥ مراكز تسوق و ١٧ مطعماً و ٤٤ محلًا للمأكولات الشعبية, إلى جانب عدد من المنشآت المخالفة مثل (محلات الحلويات والخياطة الرجالية والمفروشات والجولات), مشدداً على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

// انتهى //

02:45ت م

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مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة ٨٦ منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا ، في إطار توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي, استمرار المراقبة على المنشآت, حيث أُغلق ٥ مراكز تسوق و ١٧ مطعماً و ٤٤ محلًا للمأكولات الشعبية, إلى جانب عدد من المنشآت المخالفة مثل (محلات الحلويات والخياطة الرجالية والمفروشات والجولات), مشدداً على أن البلديات لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.// انتهى //02:45ت م0225

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