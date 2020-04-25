السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام



الأمم المتحدة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

احتفت الأمم المتحدة اليوم بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، عبر الإنترنت بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورؤساء الوكالات الدولية الأخرى.

وجرى خلال الحفل مناقشة التحديات التي تواجه التعاون الدولي في ظل " كوفيد - 19 "، ومناقشة نتائج المسح العالمي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للمنظمة، بهدف مناقشة آمال الناس وهمومهم بشأن المستقبل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته بهذه المناسبة، أن مكافحة الفيروس التاجي الجديد تتطلب العمل معا كأسرة إنسانية واحدة.

وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، البروفسور تيجاني محمد باندي، في رسالته، إلى أن المؤسسات متعددة الأطراف باتت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، في خضم أكبر أزمة عالمية.

و أعرب باندي عن شكره للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا المرض بهدف الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة وصحية.

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