السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مصلى الإمام الجديد المنفذ خلال ١٨ يومًا



مكة المكرمة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مصلى المكبرية الجديدة في المسجد الحرام, الذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية.

ووضع المصلى الجديد المقدرة مساحته بـ٢١٠م٢ على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث صُمم ونُفذ بالكامل خلال ١٨ يوماً فقط، تضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية كتأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع.

وشارك في تصميمه وتنفيذه ٩ مهندسين وخبراء سعوديون من منسوبي الوكالة، إضافةً إلى ٧٥ عاملاً في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي و الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني وعدد من المهندسين العاملين على المشروع.

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