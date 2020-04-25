السعودية اليوم / قوات الأمن النيجرية توقف 274 شخصاً بعد مشاركتهم في مظاهرة ضد حظر التجول



نيامي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

اعتقلت شرطة النيجر 274 شخصًا في العاصمة نيامي، بتهمة تعكير النظام العام والتجمع المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما صادرت ثماني سيارات و26 دراجة نارية.

وأفادت وكالة أنباء النيجر اليوم أن المظاهرات التي تأتي ضد حظر التجول الذي فرضته البلاد لاحتواء فيروس

// انتهى //

02:05ت م

0218



نيامي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واساعتقلت شرطة النيجر 274 شخصًا في العاصمة نيامي، بتهمة تعكير النظام العام والتجمع المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما صادرت ثماني سيارات و26 دراجة نارية.وأفادت وكالة أنباء النيجر اليوم أن المظاهرات التي تأتي ضد حظر التجول الذي فرضته البلاد لاحتواء فيروس كورونا ، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف.// انتهى //02:05ت م0218

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